Степанов дал совет "слуге", который назвал коронавирус выдумкой

Министр также рассказал, планирует ли вакцинироваться от коронавируса. Фото: Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов посоветовал нардепу из "Слуги народа" Юрию Камельчуку, который ранее заявил, что коронавируса не существует, посетить инфекционную больницу.



Об этом он сказал в эфире "24 канала".



"Я ему могу предложить отдежурить в реанимационном отделении любой больницы, которая лечит больных Covid-19. Думаю, сразу его мысль изменится".

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Он также рассказал, что намерен вакцинироваться от коронавируса и объяснил, когда именно.



"Я буду вакцинироваться от коронавируса. Думаю, на одном из последних этапов, исходя из нашего алгоритма. Мне не 60 лет, не имею сопутствующих заболеваний на сегодняшний день, так это только на каком-то последнем этапе".



При этом он отверг вероятность вакцинации российской вакциной "Спутник".



"Я лично - нет", - заверил Степанов.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал в эфире пророссийского телеканала "НАШ" Covid-19 выдумкой. Впоследствии заявление Камельчук начали комментировать во фракции "Слуга народа".