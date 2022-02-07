Стефанчук сообщил, рассматривал ли СНБО введение санкций против канала Мураева

Владельцем телеканала "Наш" является бывший "регионал", лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Фото: УНИАН

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Совет национальной безопасности и обороны пока не рассматривал введение санкций против телеканала "Наш", владельцем которого является бывший "регионал" и лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

Об этом Стефанчук сообщил журналистам 7 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Не рассматривался (вопрос санкций против телеканала "Наш". - Gazeta.ua) на Совете национальной безопасности. Рассмотрим, будем принимать решение", - подчеркнул Стефанчук.

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В конце января ряд СМИ сообщил, что Служба безопасности Украины готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "Наш". Перед этим секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО готов рассматривать санкции против канала "Наш", как только получит необходимые документы.