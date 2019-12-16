Стефанчук просит депутатов рассмотреть 3 закона, которые ветировал Зеленский

"Осталось 4 важных дня", - говорит Стефанчук на согласительном совете и просит депутатов принять законы, которые ранее ветировал Зеленский. ФОТО: УНИАН

Представитель президента в парламенте, депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук попросил депутатов в последнюю пленарную неделю 2019-го года рассмотреть три законопроекта, которые ранее ветировал президент Владимир Зеленский.

Свою просьбу он озвучил на согласительном совете 16 декабря.

"Осталось 4 важных дня (пленарные заседания в 2019 году заканчиваются 20 декабря - Gazeta.ua). На этой неделе запланировано у нас три законопроекта, по которым было наложено президентское вето. Это вопрос Избирательного кодекса (№3112-1), это вопрос о ВСК (№ 1098), это вопрос о Пласте (№10184) ", - сказал Стефанчук.

"Я бы очень просил (их рассмотреть, - Gazeta.ua), надеюсь, что комитеты правильно отработали в этом направлении, потому что президент готов подписать все эти законопроекты, если учтены его замечания".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похоронный венок и КамАЗ земли: Корниенко заявил о давлении на "слуг народа"

Он просил обратить внимание еще на несколько законопроектов, в частности относительно завершения процедуры снятия неприкосновенности с депутатов.

С 1 января депутаты становятся неприкосновенными. С 80-й статьи Конституции исчезает абзац касательно "гарантии неприкосновенности"; впрочем некоторые законы требуют изменений. В частности из Уголовного процессуального кодекса надо исключить требование получать разрешение Верховной Рады для задержания или избрания меры пресечения нардепу. Закон, исключающий эту норму, уже принят в первом чтении, теперь ожидает второго.

Пленарные заседания в 2019 году заканчиваются 20 декабря. У депутатов осталось 4 дня на работу в сессионном зале.