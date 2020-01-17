"Старая система ломается. Олигархи борются с Зеленским" - социальные сети

Во фракции "Слуги народа" говорят, что Гончарук должен дальше работать. Фото: УНІАН

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Об этом публично сообщил в пятницу.

Gazeta.ua предлагает реакцию социальных сетей на это событие.

Журналист Соня Кошкина пишет в Telegram: "Вспомнила, как в 2010-м Николай Азаров, зайдя в Кабмин, первым делом влез на табуретку, вбил в стену гвоздь (в центральном зале заседаний дело было), повесил туда портрет Виктора Фёдоровича в позолоченный рамке, слез и довольно заявил: "Мы - правительство Януковича. Пришли выполнять его программу". Потом они перед каждым заседание на портрет ВФЯ едва ли не крестились.

Кажется, райтеры с тех пор в Кабмине не поменялись. Под копирку же. Правительство - самостоятельный орган власти? Центр самостоятельного принятия решений. Не, не слышали.

Никто не говорит, что президент с премьером должны конфликтовать, нет. Пример Тимошенко-Ющенко ещё свеж (хотя, тогда Конституция была другая). Но Кабмин не есть аппендиксом ОП! Не есть, как говорила Юлия Мостовая, "удлинителем рук". Нельзя ж так глубоко прогибаться. Парламентско-президентская республика.

Впрочем, оперативно отставки, конечно, не будет.

Голосов-то нет, как вы помните. Особенно на нового премьера и его Кабмин (если не пакетом).

Монобольшинство, такое большинство. Зачем же всем показывать, что король голый? Не говоря уж, что заново коалициаду начинать, квоты делить и тд. - дело муторное, непростое".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил в Facebook: "Я поддерживаю Алексея Гончарука. Всю нашу команду. Те процессы, которые запущены нужно довести до ума".

Журналист Тарас Семенюк: "Хайп, который возник из-за так называемых "пленок Гончарука", явно указывает на его идейных вдохновителей. Понятно, что премьер не красна девица, чтобы всем нравиться. Однако, возникает вопрос: почему вдруг именно сейчас началась раскрутка высосанного из пальца скандала?

Просто, кажется, что именно сейчас дошло до тех, у кого сосредоточены основные денежные потоки экономики Украины, что старая система разрушается. Причем ломается не просто система взаимоотношений "власть - кумовья - деньги", а идет на слом системы влияния олигархов на власть.

Уже понятно, что некоторый из олигархов смог протащить своих людей в "слуги народа". И теперь требует преданности от этих "верных людей". Поэтому Гончарук стал первым объектом борьбы, следующим будет Зеленский.

Отсюда напрашивается простой вывод: борьба с премьером (открытая или скрытая) - это мина олигархов под Зеленского. А именно ему поверило подавляющее большинство людей, выбросив на политическую свалку старую власть".

Обновляется.