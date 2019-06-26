Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией

В Украине 33-й день продолжается кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

ЦИК зарегистрировала 5 тыс. 845 кандидатов в народные депутаты. 21 апреля украинцы будут избирать 225 нардепов по спискам партий, другую половину по мажоритарке за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

О выборах говорим с политологом Владимиром Фесенко.

Автор: radiosvoboda.org Более 70% нардепов будут новыми, прогнозирует политолог Владимир Фесенко.

Что было главным аргументом для партий в формировании списков?

Некоторые политические силы, как "Слуга народу" или "Голос", не берут в списки действующих нардепов. Так показывают избирателю, что полностью разрывают с нынешней элитой. Это тенденция этих выборов, такого раньше не было.

Выборы помогут выйти из политического кризиса?

Политического кризиса нет. Есть определенное напряжение, противостояние между президентом и нынешней Верховной Радой. Несмотря на то, что парламент принял ряд реформ, отношение к нему у общества остается критическим. В частности, и потому, что не приняли много ожиданий решений - не отменили депутатскую неприкосновенность, не проголосовали открытые партийные списки. Будут ли эффективными новые депутаты, сказать трудно. До сих пор не вылечили давние "болезни" украинского парламентаризма - кнопкодавство, прогулы, незаконное обогащение. Политического кризиса нет. Есть определенное напряжение между президентом и Верховной Радой

Каким скорее всего будет парламент следующего созыва?

Более 70% нардепов будут новыми. У "Слуга народу" только все новые, а это уже почти половина. У партии Вакарчука - тоже. У других фракциях появится много новых лиц.

Кого украинцы будут избирать и почему?

В округах будут избирать или популярного человека. Или того, которого сочтут полезным для округа. Часто будут избирать по партийному признаку. По спискам, то в первую очередь будут голосовать за лидера партии.

Какие депутаты нужны в Верховной Раде сейчас?

Те, которые профессионально будут работать над законопроектами в различных областях - от культуры к обороне и национальной безопасности. С последним проблем не будет. В парламент войдут много военных. Радует, что будут представители IT-бизнеса. Многие из тех, кто сейчас идет в депутаты, не может себе сказать: сможет ли он эффективно работать. Ты можешь быть классным бизнесменом, юристом, педагогом, но депутатская работа - рутинная, бюрократическая. Надо сидеть над документами. В то же время нужно быть неплохим организатором. Уметь отстаивать свою позицию перед телекамерами. Ну и безусловно - моральные качества. Уметь отказываться от коррупционных соблазнов, лоббизма за деньги, не быть чьим-то инструментом, а иметь собственную позицию.

Насколько высоки шансы, что "Слуга народу" возьмет большинство в Верховной Раде и не потребует никого, чтобы иметь большинство?

Такая вероятность существует. Но скорее всего большинства из одной партии не будет. Чтобы было моно-большинство, "Слуга народу" нужно сохранить нынешние рейтинги. А по некоторым опросам есть небольшое, но снижение. Даже если наберут более 40%, получат минимум 110 мандатов по спискам. Рекорд установят. Ранее его имела Партия регионов с 37%. Чтобы получить моно- большинство, нужно не менее 130 мандатов по спискам, и 100 по округам. Это будет очень трудно. Скорее всего "Слуга народу" будет иметь от 170 до 200 мандатов Скорее всего партия Зеленского будет иметь от 170 до 200 мандатов. В то же время, могут привлечь к фракции отдельных мажоритарщиков. Получат фракцию более 226 депутатов и тогда могут и не создавать коалиции. Желательно, чтобы все-таки были в коалиции с еще одной партией. Чтобы был процесс согласования. В противном случае появятся риски, когда будет игнорироваться мнение остальных политсил. А это опасности для демократии.

Можем говорить об опасности узурпации власти?

Если партия получает большинство голосов демократическим путем, это не узурпация власти. Узурпация это то, что было у Януковича. Когда вопреки Конституции и законам власть концентрировалась в одних руках.

"Самопоміч", Радикальна партія, "Свобода" - имеют, по опросам, мало шансов пройти в парламент. Для страны - это хорошо или плохо?

Трагедии нет. Выборы есть выборы. Кто-то проходит, а кто-то нет. Партия Порошенко может не попасть. Если будет расти рейтинг "Голос" и "Українська стратегія Гройсмана". Если бы барьер был высокий, тогда бы действительно было несправедливо. Те, кто не пройдут, могут быть представлены в местных органах власти, влиять на общественное мнение, провести своих мажоритарщиков, как та же "Свобода" в этом парламенте. В тоже время партия "Народний фронт" так и не появилась. Это при том, что была фракция и даже свой премьер-министр. Последние годы они не принимали участия в местных выборах, как это, например, делала "Батьківщина". И собственно расплатились за это. "Самопоміч" не в полной мере оправдала ожидания своих избирателей, которые были очень большими в 2014 году. А внутренние противоречия привели к расколам внутри партии. Политсилам нужно проводить работу над ошибками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Конституционный суд не увидел в решении главы государства нарушений Основного Закона.