Конституционный суд признал законным роспуск Рады

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна" со ссылкой на собственный источник.
"Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов", - сказал собеседник.
Источник отметил, что таким образом, выборы состоятся 21 июля, согласно указу президента.
"За" такое решение проголосовали 11 судей КС, "против" - 5", - написал в Telegram нардеп Мустафа Найем.
11 июня КС перешёл к рассмотрению в закрытом режиме слушания относительно указа президента.
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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыму.
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