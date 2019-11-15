Стало известно, о чем Зеленский говорил с Макроном

Президенты провели телефонный разговор. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Макрон заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандской формате состоялся 9 декабря в Париже, сообщает Telegram Офиса президента.

"Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне. Владимир Зеленский сообщил французскому президенту об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе", - говорится в сообщении.

Макрон заверил Украину в поддержке Франции.

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Стороны договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Франции в Украину.

На 9 декабря 2019 запланировали встречу лидеров стран "нормандской четверки". Встреча состоится в Париже, сообщают источники "Европейской правды".