Стало известно, где и когда попрощаются с нардепом Поляковым

Прощальная церемония состоится 11 октября в Чернигове. Фото: facebook.com/anton.polyakov.98

В понедельник, 11 октября, в Чернигове попрощаются с народным депутатом 33-летним Антоном Поляковым.

Об этом сообщили в Facebook покойного политика.

Проводить в последний путь нардепа можно будет с 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре на просп. Мира.

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Поляков был нардепом из группы "Партия "За будущее" и членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики. 15 октября 2019 года его исключили из фракции "Слуга народа".

Политик был женат. Без отца остались две дочери.

Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутат в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение ПДР. "Скорая" не смогла его реанимировать. Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в салоне. Все ценные вещи, документы и деньги были у депутата. Вскрытие тела показало, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Полицейские прорабатывают все возможные версии, которые привели к смерти народного депутата Антона Полякова. Среди них - хронические заболевания, которыми страдал депутат, и отравления.