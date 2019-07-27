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суббота, 27 июля 2019 10:16

Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом

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Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
"Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык", - Сондланд. ФОТО: Facebook Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп "сразу нашли общий язык".

Об этом после их телефонного разговора рассказал постпред США при Европейском союзе Гордон Сондланд.

"Вчера президент Зеленский довольно долго общался с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем ", - отметил Сондланд "Радио Свободе".

С самым Сондландом Зеленский также встретился. По словам постпреда, они обсуждали войну на востоке, энергетической безопасности, "Нафтогаз" и верховенство права.

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Владимир Зеленский поговорил с Дональдом Трампом 25 июля. По информации Офиса президента, Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Владимира Зеленского - с победой партии "Слуга народа".

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Дата
27
июля

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