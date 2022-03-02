Стала известна дата второго раунда переговоров Украины с РФ

Второй раунд переговоров с Россией состоится вечером 2 марта.

Делегации останутся в том же составе, сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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"Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своих позициях", - сказал Арестович.

28 февраля украинская и российская делегации в районе украино-белорусской границы провели первый раунд переговоров. Продолжались более 6 часов. Их цель - нахождение точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий, сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Инициатором переговоров "без предварительных условий" выступила Россия. Владимир Зеленский заявил, что "мало верит" в их эффективность. Однако согласился, чтобы потом никто не мог упрекнуть в том, что украинская сторона пренебрегла шансом остановить войну дипломатией.

В состав украинской делегации вошли: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.