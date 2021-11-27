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суббота, 27 ноября 2021 03:41

США знают и общаются с Украиной по поводу государственного переворота - Госдеп

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США знают и общаются с Украиной по поводу государственного переворота - Госдеп
Госдеп США знает о готовящемся в Украине перевороте. Фото: Reuters

США знают о сегодняшнем заявлении президента Владимира Зеленского о якобы готовящемся госперевороте в Украине.

"Пытаемся получить дополнительную информацию об этом", заявила на брифинге в Вашингтоне помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает "Интерфакс".

"Я могу заверить вас, что мы знаем о заявлениях, которые были сделаны сегодня утром. Мы связываемся с правительством Украины, чтобы обсудить этот вопрос, и мы работаем над получением дополнительной информации", – сказала она.

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На пресс-конференции Зеленский заявил, что власти получили информацию о том, что в Украине якобы готовят госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова.

"Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметов, я считаю, что его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее. Считаю, что это будет его большая ошибка", – сказал Зеленский. Президент не исключает, что Ахметов может не знать о том, что его втягивают в госпереворот.

Ахметов назвал слова Зеленского "сплошной ложью". "Моя позиция была и будет однозначной – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом", – сказал он.

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