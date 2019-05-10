США заверили Украину в поддержке

США будут и дальше поддерживать Украину. Фото: Корреспондент

Украинцы имеют полную поддержку со стороны США и только они могут решить свое будущее.

"США не могут и не будут вести переговоры о правах украинского народа. Только украинцы могут решить свое будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантической структуры. Они имеют полную поддержку США", - сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в своем Twitter.

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Ранее, Волкер пообещал, что на инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского будет представительство США наивысшего уровня.