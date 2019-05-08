Волкер пообещал представительство США наивысшего уровня на инаугурации Зеленского

Волкер пообещал поддержать Зеленского. Фото: Reuters

На инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского будет представительство США наивысшего уровня.

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Русской службе BBC.

Он встречался с Зеленским в феврале еще во время избирательной кампании.

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"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт на Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть спокойствие и мир на эту землю", - рассказал Волкер.

О составе делегации США он не сообщает.

Для возвращения оккупированных территорий лучшим вариантом является введение миротворческой миссии ООН. Если новый президент Украины Владимир Зеленский откажется от них в пользу России, то отношение к нему ухудшится, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.