США выразили поддержку Украине и напомнили о реформах

США выражают непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму.

Это глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен отметил во время телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой 31 марта, говорится на сайте Госдепа.

Госсек обеспокоен ситуацией с безопасностью на востоке Украины и соболезнует в связи с гибелью четырех украинских защитников во время обстрелов российских войск вблизи поселка Шумы Донецкой области.

При этом Блинкен подчеркнул "важность продвижения верховенства закона и экономических реформ для укрепления демократических институтов Украины и ее евроатлантической интеграции".

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31 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном направления взаимодействия между странами в политической сфере и сфере безопасности.