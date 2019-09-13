США выделят Украине 390 млн на военную помощь

 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 819
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2439
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1071
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1800
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2475
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1044
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1476
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1179
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2178
Фото
Все фото
4
4
28
15
3
&quot;Одна из главных войн - дипломатическая&quot; - Зеленский представил Пристайко
"Одна из главных войн - дипломатическая" - Зеленский представил Пристайко
Зеленский снова приехал в Раду
Зеленский снова приехал в Раду
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Видео
Все видео
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
Льготы для евроблях и наказание для прогульщиков: Рада собралась на заседание (фото)
Льготы для евроблях и наказание для прогульщиков: Рада собралась на заседание (фото)
"Слуга народа" вляпался в кнопкодавство
"Слуга народа" вляпался в кнопкодавство
Рада возвращает наказание за незаконное обогащение (онлайн)
Рада возвращает наказание за незаконное обогащение (онлайн)
"Мы еще встретимся и поговорим" - нардеп-кнопкодав пригрозил журналистам
"Мы еще встретимся и поговорим" - нардеп-кнопкодав пригрозил журналистам
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4329
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1575
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30582
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 198
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
пятница, 13 сентября 2019 04:57

США выделят Украине 390 млн на военную помощь

  Комментировать
США выделят Украине 390 млн на военную помощь
США разблокировала военную помощь Украине. Фото: РБК

Соединенные Штаты Америки в рамках военной помощи выделят Украине более 390 миллионов долларов.

Вашингтон выделит Украине 391,5 млн долларов помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа. Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинского войска, сообщается на странице украинского посольства США в Facebook.

"Такая помощь по безопасности предусматривает 250 млн долларов из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива помощи по безопасности Украине", 115 млн долларов в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн долларов по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - 391,5 млн долларов", - пояснили в посольстве.

Предоставление финансовой помощи от США свидетельствует о стратегическом партнерстве между Вашингтоном и Киевом и "весомом вкладе в развитие европейской и евроатлантической безопасности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенаторы США направят финансовую помощь Украине вопреки Трампу

Ранее в посольстве Соединенных Штатов сообщили о возобновлении военной помощи для Украины. В американском посольстве отметили, что выделение помощи будет продолжено, ведь поддержка Украины является важным национальным интересом США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США выделят Украине 390 млн на военную помощь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 52678
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 39189
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
5
 1 Просмотров: 24930
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 8 Просмотров: 20584
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 5 Просмотров: 19503
Политика
В Украине запустят систему eHealth
В Украине запустят систему eHealth Просмотров: 180
Суд закрыл дело "Юры Енакиевского"
Суд закрыл дело "Юры Енакиевского" Просмотров: 126
Трагедия Иловайского котла будет исследована - главный военный прокурор
Трагедия Иловайского котла будет исследована - главный военный прокурор Просмотров: 441
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
 Просмотров: 90
"Слуги"-кнопкодавы нарушают Конституцию, а наказывают Геращенко: во фракции Вакарчука сделали заявление
"Слуги"-кнопкодавы нарушают Конституцию, а наказывают Геращенко: во фракции Вакарчука сделали заявление Просмотров: 1881
Больше всего комментируют
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
8
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
5
Как создать миллион рабочих мест
5
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
2
Криминал за незаконное обогащение: Рада сделала первый шаг
Голосов: 11279
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua