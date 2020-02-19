США ввели санкции против российской компании

На российскую государственную компанию "Роснефть" США наложили санкции.
Причиной стала роль России в событиях в Венесуэле, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.
По словам Помпео, таким образом "отрезана жизненная артерия Мадуро, с помощью которой он избегал санкций против нефтяного сектора Венесуэлы".
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"Те, кто поддерживают коррупционный режим и делают возможным его репрессии против венесуэльского народа, будут привлечены к ответственности", - заявил госсекретарь США.
Котировки акций "Роснефти" упали после сообщения о введении санкций.
Против трех российских организаций США ввели санкции. Это сделали согласно закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
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