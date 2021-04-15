США временно отменили вхождение своих кораблей в Черное море - СМИ

США пока не будут вводить свои корабли в Черное море. Фото: Reuters

США решили отменить заход военных кораблей USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75) в Черное море.

Посольство США в Анкаре сообщило в МИД Турции о решении, но не стало сообщать причины отмены захода кораблей, сообщает Reuters.

США не сообщали турецкие власти о возможных новых датах захода в Черное море.

Официальные лица США сообщили, что турецкие власти неправильно их поняли, так как заявлялось лишь о возможности прохода двух кораблей.

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О переброске американских военных кораблей в Черное море, которая пройдет на фоне стягивания российских войск в Крым, ОРДЛО и на границу с Украиной, стало известно 9 апреля. В МИД РФ возмутились таким решением, заявив, что военным кораблям США "абсолютно нечего делать" у берегов оккупированного Крыма.