США "тихо" выделили Украине $200 млн

США без публичного объявления выделили Украине дополнительные $200 млн на безопасность.

Об этом сообщила в Twitter журналистка телеканала CNN в Госдепартаменте США Кайли Этвуд.

Средства выделили в конце декабря из-за увеличения количества российских войск на границе Украины.

Автор: https://twitter.com/kylieatwood Дополнительные средства США были выделены на безопасность Украины.

"В конце декабря администрация Джо Байдена тихо санкционировала дополнительные 200 миллионов долларов на безопасность Украины на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины. Это вызвало опасения по возобновлению вторжения, говорят мне четыре источника", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон заказал для Украины патрульные катера Mark VI

По словам журналистки, эту информацию подтвердили четыре источника.

Администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Он будет дополнением к американской помощи, которая уже поступает в Украину.