США призвали Украину усилить борьбу с коррупцией

США поддерживает украинцев и связанные с Евромайданом их надежды на успешную экономику и реформы. Об этом в своем видеообращении по случаю Дня Достоинства и Свободы в Украине заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"Семь лет назад украинцы собрались на Майдане с требованиями к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Эти действия граждан вывели Украину на путь реформ, на котором было сделано нелегкое продвижение вперед. Новые институты, направленные на уменьшение коррупции, углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, стабильные банковские и энергетическая отрасли и активное привлечение гражданского общества были бы невозможны без Евромайдана", - заявила Квин.

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Она подчеркнула, что украинцем нужно еще немало сделать, чтобы осуществить стремление Революции Достоинства.

"Главным среди таких усилий является укрепление институтов, которые борются с коррумпированными влиятельными кругами, подкупают судей, покупают народных депутатов и угрожают журналистам и гражданскому обществу. До тех пор, пока от этих лиц, которые заботятся только о собственных интересах, не потребуют соблюдения тех же правил, что и от обычных граждан, мечты Евромайдан не осуществлятся", - сказала американский дипломат.

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21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.