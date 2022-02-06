США призвали Японию ввести санкции против России

Япония и США договорились тесно координировать меры, которые они могут принять против России в случае агрессии. Фото: Reuters

Соединенные Штаты призвали Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против России, если она вторгнется в Украину.

Об этом сообщает Kyodo.

Пока на это Япония ответа не предоставит.

"Япония отложила ответ на запрос США, опасаясь возможных последствий в отношениях с Россией и двусторонних вопросах, включая давний территориальный спор, в котором Токио стремится к прорыву", - говорится в сообщении.

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Как сообщает издание, Вашингтон призвал Токио усилить свою критику России.

"Во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в конце прошлого месяца премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал принять "решительные действия в ответ на любую атаку" на Украину со стороны России и продолжить тесное сотрудничество с Соединенными Штатами и другими партнерами" , – отмечается в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о российских войсках на границе с Украиной со всеми союзниками, чтобы противостоять потенциальному вторжению России. В этом списке: Великобритания, Франция, Германия, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бразилия, Индия, Япония и Южная Корея.