США определились с послом в Украине

Посла США нету с мая.

США определились с кандидатурой посла в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом", - цитирует Пристайко "Радіо Свобода".

Имени он не назвал. По словам министра, в американской системе назначение посла президентом должно пройти через утверждение Сената, Верхней палаты Конгресса.

Должность посла США в Украине остается вакантной с мая 2019 года, когда Вашингтон отозвал Мари Йованович. В июне временным поверенным в делах США было назначено Уильяма Тейлора, но тот ушел с поста 31 декабря.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не имеет никаких сомнений относительно стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки.