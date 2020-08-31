США обвиняют Андрея Деркача в связях с российскими шпионами - Politico

Один из экс-лоббистов нардепа сейчас сотрудничает с американскими правоохранительными органами

Разведывательные круги США обвинили украинского нардепа Андрея Деркача в связях с российским шпионским ведомством.

Об этом говорится в статье издания Politico.

Журнал пишет, что Деркач, который помогал Кремлю вмешаться в американские выборы-2020, – об этом сообщает американский источник – без лишней огласки попрощался со своей лоббистской командой в Вашингтоне.

Один из экс-лоббистов депутата сейчас активно сотрудничает с американскими правоохранительными органами, говорится в тексте.

В Politico напоминают, что еще в апреле этого года Деркач продолжал использовать экс-нардепа Андрея Артеменко и еще одно лицо по имени Набиль Бадер – как своих представителей в Вашингтоне. Деркач также помог Руди Джулиани (адвокату президента США Дональда Трампа) в расследовании "неподтвержденных обвинений против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера".

"Мы прекратили отношения с господином Деркачом 31 июля 2020 года согласно условиям нашего соглашения", – отметил Артеменко. Он также добавил, что полностью сотрудничает с правоохранительными органами США и не будет делать никаких дальнейших заявлений на эту тему.

Также издание указывает, что через четыре месяца после того, как скандальный украинский парламентарий нанял своих лоббистов, – офис директора Национального бюро разведки США обнародовал заявление, в котором действия Деркача назывались частью усилий российского правительства нанести вред кандидатуре Байдена на президентских выборах.

Сам Андрей Деркач никак не отреагировал на запрос издания по этому поводу.

Как известно, в пятницу, 7 августа, было обнародовано официальное заявление главы контрразведки США Уильяма Эванины, в котором, в частности, говорилось о том, что "Россия использует целый ряд мероприятий, чтобы очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она воспринимает как антироссийский "истеблишмент". Это согласуется с публичной критикой Москвы в его адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России. Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет заявления о коррупции – в том числе с помощью обнародования древних телефонных переговоров – чтобы дискредитировать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию".