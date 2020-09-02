США обещает Китаю новые экономические ограничения

За последние 20 лет американцы якобы потеряли миллионы рабочих мест из-за игнорирования американским правительством "вызовов" КНР. Фото: pixabay.com

В США хотят принять новые меры экономического воздействия на Китай ради укрепления собственной экономики.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, передает Fox Business.

По его мнению, за последние 20 лет американцы потеряли миллионы рабочих мест из-за игнорирования американским правительством "вызовов" КНР.

"Мы будем оказывать им сопротивление. Президент Трамп будет противостоять им на каждом фронте... Я думаю, что в ближайшие дни и недели будут сделаны заявления, из которых будет ясно, что США очень серьезно противостоит этому, и все это на благо американской экономики ", – сказал Помпео.

Госсекретарь США упомянул о введенных ограничениях на деятельность китайской компании Huawei и пообещал в дальнейшем "увеличить усилия".

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США готовят санкции против китайских разработчиков программного обеспечения и приложений, которые угрожают безопасности страны. В частности, планируется запретить китайскую соцсеть TikTok, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.