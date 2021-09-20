США не признали выборы в Госдуму РФ на территории Украины

В Госдепе отреагировали на выборы в Госдуму России. Фото: ВВС

Соединенные Штаты Америки отказались признать выборы в Госдуму России на временно оккупированных территориях Украины.

В Вашингтоне считают, что российское правительство не дал возможности своему народу реализовать свой выбор и ограничил его политические права. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

Это сделали с помощью законов о "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде предлагают не признавать выборы в российскую Думу

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ не смогли наблюдать за выборами, что снизило их прозрачность.

"Эти действия противоречат обязательствам России, в частности по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также своих обязательств перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами", - говорится в сообщении.

США осудили Россию за проведение выборов на временно оккупированных территориях Украины.

В России с 17 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта. Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму РФ. По факту незаконных выборов Служба безопасности Украины открыла уголовное производство. ЕС голосования в Госдуму РФ в Крыму не признает.