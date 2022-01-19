США хотят усилить военную помощь Украине после переговоров с РФ - CNN

Администрация президента США Джо Байдена находится в "мрачном настроении" после переговоров с РФ.

США рассматривают варианты увеличения военной помощи Украине на случай российского вторжения, пишет CNN.

"Мы можем причинить некоторую боль РФ санкциями, но есть большая разница между причинением боли и реальным рычагом влияния", - сказал CNN чиновник.

Американские дипломаты вернулись на прошлой неделе из Европы с "пессимистическим видением" реальных планов России и возможностей Запада ее остановить.

Представители Пентагона уже размышляют над тем, как помочь кампании сопротивления в Украине и нанести России максимально возможные убытки в случае какого-либо вторжения. Центральное разведывательное управление продолжает проводить в США учебную программу по сбору данных для украинской разведки.

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Источник издания сообщил, что в США думают о том, как укрепить способности Украины, и рассматривают варианты обеспечения украинской армии дополнительными боеприпасами, минометами, противотанковыми ракетами Javelin и зенитно-ракетными комплексами от союзников по НАТО.

В Пентагоне считают, что Россия так и не предприняла шаги для деэскалации ситуации на украинской границе. РФ не пытается снизить градус напряженности на украинской границе, а присутствие российских войск дает российскому руководству множество возможностей. Эта ситуация вызывает обеспокоенность США.