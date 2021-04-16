США готовы увеличить количество своих военных в Украине

Количество военных США в Украине может возрасти. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты при необходимости готовы увеличить количество своих военных на территории Украины. Страна тщательно оценивает ситуацию на фоне наращивания российских войск у границ с Украиной.

Об этом заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин во время брифинга, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, в Украине находятся американские военные на постоянной основе и их численность может возрасти.

"Мы все время оцениваем ситуацию в Украине. Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 американских военнослужащих. И если потребности изменятся и надо будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать", - сказала Квин.

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Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.