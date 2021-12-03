США фиксируют достаточно сигналов военной активности РФ вблизи границы Украины

США видят достаточно индикаторов российской военной активности вблизи Украины. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки отслеживают достаточно индикаторов российской военной активности вблизи границ Украины. И это вызывает "большую обеспокоенность".

Об этом заявил высокопоставленный американский генерал, глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, передает Радио Свобода.



Его комментарий прозвучал сразу после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия будет дальше идти по пути конфронтации в отношении Украины, то США "даст решительный ответ, который будет содержать ряд высокоэффективных экономических мер, от принятия которых мы до сих пор воздерживались". Однако какие именно санкции ожидают Россию в случае вторжения Блинкен не рассказал.

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Милли отметил, что кроме достаточного количества индикаторов российской военной активности вблизи границ Украины, российская риторика выглядит все более резкой.

Он также отметил важность суверенитета Украины для Вашингтона и альянса НАТО. В частности, он сослался на "важные интересы национальной безопасности Соединенных Штатов и государств-членов НАТО", которые будут поставлены на карту, если Россия начнет военные действия против Украины. В то же время, он не рассказал о действиях Соединенных Штатов в случае российского вторжения.

Генерал также сказал, что для любой страны было бы ошибкой делать стратегические выводы по поводу действий США на основании вывода из Афганистана в августе американских войск.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал наращивание российской военной мощи вблизи Украины "непонятным и неоправданным". Он призвал Россию снизить напряженность.