США будут поддерживать Украину, чтобы была устойчивой против российской агрессии

Заявление посольство США в Украине опубликовало в среду.

США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин по случаю инаугурации президента США Джозефа Байдена.

"Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - заявила американский дипломат.

"Да здравствуют еще четыре года крепких отношений между США и Украиной. Желаю вам здорового и счастливого нового года", - сказала Кристина Квин.

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что отношения с США улучшатся. Так прокомментировал инаугурацию президента США Джозефа Байдена.