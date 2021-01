Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что отношения с США улучшатся. Так прокомментировал инаугурацию президента США Джозефа Байдена.

"Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на улице Банковой. Буду рад приветствовать Джо Байдена в Киеве. Я уверен наши отношения улучшатся", - написал Зеленский в Twitter.

Зеленский смотрел трансляцию с временной поверенной США в Украине Кристиной Квин.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I'll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I'm sure our relations will be enhanced 🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/OZNMejEJ3l