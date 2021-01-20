Джо Байден принял присягу как 46-й президент США

В Вашингтоне, у Капитолия, Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США.

Джозеф Робинетт Байден-младший поднял руку по указанию главного судьи Верховного суда Джона Робертса и присягнул на Конституции и семейной Библии во время сокращенной церемонии. Библия Байденов 1893 года. Он использовал ее каждый раз, когда приносил присягу.

Автор: Reuters Джо Байден присягает американцам. Конституцию США держит его жена Джилл

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Байден сказал инаугурационную речь перед небольшой группой лиц. Длилась она менее 30 мин. Он призвал к единству Америки и выразил оптимизм, что американцы смогут преодолеть темный период, работая вместе.

"Это день демократии, истории и надежды, обновления и решимости. Америка была заново испытана, и Америка приняла вызов. Сегодня празднуем победу не кандидата, а дела демократии. Воля народа была услышана, и воля народа была учтена. Мы снова узнали, что демократия драгоценна, демократия хрупка. И в этот час, друзья мои, демократия победила. Сегодня, в этот январский день, вся моя душа в том, чтобы объединить Америку, наш народ, нашу нацию", - сказал Байден.

Президент призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть чрезвычайные проблемы, с которыми сталкивается нация.

"Чтобы преодолеть эти проблемы, восстановить душу и гарантировать будущее Америки, требуется гораздо больше, чем слова, нужна самая неуловимая вещь в демократии - единство. Объединяемся для борьбы с врагами, с которыми сталкиваемся. Это гнев, возмущение, ненависть, экстремизм, беззакония, насилия, болезни, безработица и безнадежность. С единством можем делать большие дела", - добавил он.

78-летнего Байдена привели к присяге у Капитолия. Церемонию сократили из-за карантинных мероприятий и усиленных мер безопасности, введенных после штурма Капитолия 6 января.

Рядом с Байденом была его семья. Жена Джилл начала день со службы в соборе святого апостола Матфея в Вашингтоне. Наряду с новым вице-президентом Камала Харрис, которая тоже приняла присягу, был ее муж Дуглас Эмгофф, лидеры Сената, республиканец Митч Макконнелл и демократ Чак Шумер, а также спикер Палаты представителей из Демократической партии Нэнси Пелоси и лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти.

Среди гостей были экс-президент Барак Обама и его супруга Мишель, бывшие президент и госсекретарь Билл и Хиллари Клинтон, бывший глава Белого дома Джордж Буш и его супруга Лора.

Дональд Трамп вопреки традиции проигнорировал инаугурацию преемника. Зато прибыл его вице-президент Майк Пенс.

В истории США случалось подобное. Томас Джефферсон принял присягу 4 марта 1801-го. Джон Адамс, который проиграл на выборах и имел сложные отношения с новым президентом, на церемонию инаугурации не пришел.

Улисс Грант принял присягу президента, сменив Эндрю Джонсона, в 1869 году. Еще до инаугурации Грант дал понять, что не желает ехать в одном экипаже с Джонсоном. 17-й президент Джонсон не присутствовал на инаугурации.

В новейшей истории, 8 августа 1974-го, Ричард Никсон объявил о своем уходе по телевидению и после отставки из-за уотергейтского скандала не присутствовал на инаугурации 38-го президента США Джеральда Форда.

Байден принял свою первую присягу в должности вашингтонского политика более 48 лет назад в больничной палате в Делавэре, где его двое сыновей выздоравливали после автокатастрофы, в которой погибли жена Нейл и их маленькая дочь Наоми. Избранный тогда сенатор Байден мучился в сомнениях, оставаться ли в политике после такой личной трагедии.