Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости

Байден посещал Украину в январе 2017 года. Фото: посольство США в Украине

Украина пригласит на празднование 30-й годовщины Независимости избранного президентом США Джозефа Байдена. Об этом сказал заместитель руководитель Офиса президента Игорь Жовква.

"Конечно, будем приглашать. Как и в других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит Крымской платформы, и, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра", - сказал Жовка "ТСН"

"Я уверен, что визит президента Байдена - это также вопрос недалекого будущего", - сказал заместитель руководителя ОП.

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Джозеф Байден победил на президентских выборах в США в ноябре прошлого года. Он - представитель Демократической партии. Его инаугурация состоится 20 января.