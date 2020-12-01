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вторник, 01 декабря 2020 19:22

Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле

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На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента Владимира Зеленского, который предлагает восстановить уголовную ответственность для чиновников за ложь в декларациях. В частности - за ложь в более чем 4 млн грн будут штрафовать или лишать свободы до 2 лет.

На этой неделе в парламенте появился законопроект от рабочей группы, куда входят все фракции. Он не предусматривает заключения.

Об этом со Gazeta.ua говорит бывший заместитель генерального прокурора, народный депутат 7-го и 8-го созывов Виктор Чумак.

  Решение КСУ на пользу всему политикуму, который сегодня в органах власти, говорит Виктор Чумак.
Решение КСУ на пользу всему политикуму, который сегодня в органах власти, говорит Виктор Чумак.

Что за манипуляции происходят с э-декларированием? Кому это на руку?

Всем. Среди народных депутатов есть консенсус - не надо заключения за ложь в декларациях. Возможно это и правильно с точки зрения соответствия наказания тяжести преступления. Может быть умышленная ложь, а может ошибка. В этом вопросе главное, чтобы работал принцип неотвратимости наказания.

Сегодня система деклараций не позволяет молодому депутатскому корпусу, который пришел, легализовать свои доходы. Они получают доплаты. Им платят черный нал. А легализовать его - невозможно.

НАПК четко отслеживает стиль жизни чиновников. Когда появилась система логического и арифметического контроля - стала выдавать данные по нардепах, министрах. В отношении президента Зеленского, когда он продал-купил облигации внутреннего госзайма. Это они нашли, не президент забыл и вспомнил. Нашли и ему тихонько сказали.

Поэтому такая система, которая постоянно будет выдавать несоответствие задекларированного образу жизни, она им как кость в горле. Поэтому и есть определенный консенус.

Это НАПК нашло, а не президент забыл и вспомнил

Не выглядит ли так, что решение КСУ в пользу власти?

Решение в пользу всему политикуму, который сегодня в органах власти.

Сегодня в Верховной Раде ну возможно "Голос" и 20 со "Слуги народа", которые не живут в таком стиле, могут спокойно принять декларирование. А все остальные - не воспринимают. Оно для них - чужое, их давит, ставит под контроль, которого они очень не хотят.

Если будет ответственность за ложь в миллионы без лишения свободы, то в чем смысл такого наказания?

Считаю, что более эффективным наказанием чем заключение является конфискация и запрет занимать должности в органах власти - пожизненный или на 10-15 лет. Это гораздо лучше наказание, чем в тюрьме пересидеть. Лучше конфискация незаконно полученных активов, или о которых соврал.

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Сейчас работа НАПК фактически заблокирована. Чем это может обернуться?

Теряем этот год. Маргинализируется вся система антикоррупционных органов. Теряем поддержку европейских партнеров, их доверие.

Нужно внести изменения в Конституцию об антикоррупционных органах

Что надо прописать в законодательстве, учесть обязательно?

Наверное нужно начать с Конституции. Внести изменения о том, что есть антикоррупционные органы, назначаемые в порядке, установленном законом. Или прописать право президента, Кабмина по отношению к таким органам.

Посмотреть, возможно 1,5 миллиона декларантов - многовато. Возможно немного уменьшить перечень, например в отношении военнослужащих, пожарных. Просмотреть все законодательство об ответственности - административное, уголовное. Потому что тюрьма - это не выход. Не строгость наказания определяет возможности влияния, а его неотвратимость.

У президента есть план действий в борьбе с коррупцией?

Нет.

Дело в другом. Ситуация настолько разбалансирована, начал разбалансировать Петр Алексеевич. Когда в 2016-17 годах вносили кучу поправок. Сейчас власти надо было собрать рабочую группу, написать стратегию, чтобы привести все в баланс. Привлечь к этому профильные общественные организации.

Сейчас власть ничего не делает, не решает вопрос.

Чего тогда следует ожидать?

Ничего. Ничего не делать - это тоже политика. И не решать вопросы - тоже политика. Власть этим и занимается.

Автор: Назар Вальчук
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