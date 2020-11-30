В Раде делают диверсию против декларирования - ЦПК

В Верховной Раде происходит заговор, написал в блоге Шабунин. Фото: Александр Клименко, rada.gov.ua

Рабочая группа спикера парламента Дмитрия Разумкова зарегистрировала законопроект о возвращении ответственности за ложь в декларации без наказания - лишения свободы. Нардепами предлагается только штраф и общественные работы, об этом написал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на "Українська правда"

"К решению КСУ тюрьма грозила должностному лицу за ложь в декларации на сумму более 500 тыс. грн. Президент подал законопроект, в котором предлагает сажать за ложь от 4 млн грн.

Рабочая группа Разумкова вышла с предложением вообще не сажать за ложь в декларации.

Монастырский (председатель Комитета Верховной по вопросам правоохранительной деятельности. - Gazeta.ua) сообщил, что Раде будет предложено ответственность в виде штрафов, общественных работ и запрета занимать определенные должности, без лишения свободы.

Вот такая гуманистическая рабочая группа Разумкова. Гуманистическая касательно коррупционеров. Ведь обычных людей за 1000 грн сажать для депутатов не проблема, а вот чиновников за ложь на миллионы сажать - нельзя. Депутаты, кстати, тоже чиновники", - написал Шабунин.

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Отсутствие заключения за ложь в декларациях - это диверсия против декларирования (статья просто не будет работать), пишет общественный деятель.

"Для самых гуманных депутатов и Разумкова лично, мировая практика заключения должностных лиц за ложь в декларации: Франция - лишение свободы до 3 лет, Турция - от 3 до 5, Армения - от 2 до 4, Албания - до 3", - отмечает Шабунин.

30 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4441, среди инициаторов которого является Разумков. Ложь в декларации предлагают наказывать штрафом, общественными работами на срок от 150 до 240 час, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. В Верховной Раде создали рабочую группу.