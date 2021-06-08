Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского

- Законопроект не приведет к деолигархизации. Если Антимонопольный комитет, все остальные государственные органы не будут выполнять законы - то какие бы реформы не приняли, они не дадут результатов, - говорит Gazeta.ua основательница общественного проекта "Лига антитраста" Агия Загребельская.

В минувший понедельник на форуме президент Владимир Зеленский заявил: если в Верховной Раде будут "сбивать" законопроект об олигархах, он вынесет вопрос на референдум.

Законопроект президент подал в парламент 2 июня.

Автор: Тарас Подолян Парламент сегодня олигархический, говорит Агия Загребельская

Эксперты говорят, что действующего законодательства и без нового закона хватает для преодоления олигархата. Почему ни одному президенту это не удалось?

Ни один президент в Украине не ставил целью преодолеть олигархов. Президенты были частью олигархической системы. Фактически каждый раз на президентских выборах во второй тур доходят кандидаты, связанные с олигархами. В результате человек, который заходит на Банковую, обслуживает олигархическую систему, не борется с ней. А если даже президент начинает бороться с олигархом, то он начинает давить через телеканалы, монополии. Шантажировать президента дефицитом социально важного товара, поднятием цен.

Документ предусматривает, что депутаты и чиновники будут отчитываться о контактах с олигархами. Насколько реально?

Не верю в эту норму. Это уже было. При премьерстве Яценюка утверждали правила этики госслужащих. По которому каждый госслужащий, который встречается с бизнесменом, народным депутатом, обязан был отчитываться. Норма не работала. Можем посмотреть на расследование "Радио Свободы", которые постоянно фиксируют встречи президентской команды с олигархами, влиятельными людьми. Недавно зафиксировали Александра Бойко, владельца "Автомагистраль-Юг" - крупнейшего подрядчика "Большого строительства" и председателя бюджетного комитета, "слуги народа" Аристова. Но оба фигуранта встречи ее не признают. Говорят: нет, мы не знакомы. Это может подпадать под подозрение о коррупции. Ни что мешает правоохранителям фиксировать, но они этого не делают.

Во второй тур доходят кандидаты, связанные с олигархами. Тот, кто заходит на Банковую, их обслуживает

Что хочет Зеленский показать законопроектом?

Законопроект не направлен на реальную деолигархизацию. Это популизм, декларация о намерениях, правовой нигилизм. Все эти нормы не будут давать никаких результатов, если не будут работать судебная система, Антимонопольный комитет, антикоррупционные правоохранительные органы. Которые будут ловить связанных с олигархами чиновников. Если будут эффективно работать, то и закон о олигархах не будет нужен.

Почему президент сомневается, что Верховная Рада поддержит?

Законопроект будут дорабатывать в парламенте. Что-то лучше чем сегодня должно получиться. Будет ли за этот законопроект голосовать олигархический парламент? Это зависит от того, что для себя посчитают олигархи и на сколько дорого кому-то из них может обойтись появление этого законопроекта. Если у олигарха будут возникать какие-то неудобства, то могут легко заблокировать принятие. Референдум - это еще около полугода. Более того, он будет не плохим конкурентом референдуму Юлии Тимошенко относительно земли. Который не очень положительно воспринимается на Банковой. С другой стороны так смогут затянуть процесс принятия, как говорит Владимир Зеленский, необходимого для деолигархизации законодательства. Если на референдуме люди поддержат, документ еще некоторое время будут дорабатывать, голосовать. Потом он еще полгода будет набирать законную силу. В целом получается больше, чем два года. А это значит, что на законопроекте о деолигархизации можно пройти президентские выборы.

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Какая мотивация Зеленского?

Популизм, чтобы нравиться людям, сохранять свои рейтинги. Зеленский не имеет стратегии, планов, видения. Его команда действует тактически. Есть тактические цели - сохранять рейтинги Зеленского на более-менее презентабельном виде до следующих выборов. С другой стороны законопроект позволяет скрыть Коломойского. Когда в марте США наложили против него санкции, то были уверены - сейчас Заленский имеет деолигархизирует Коломойского, своего бывшего бизнес-партнера. Этого не увидели. Зато появился законопроект. По которому Коломойский пойдет на деолигархизацию по процедуре, определенной законом - попасть в реестр олигархов и так далее. Если пройдет этим путем, то всем остальным олигархам также нужно будет попасть в реестр. Они этого не хотят. Поэтому Коломойского фактически от деолигархизации будут защищать не президент Зеленский, что бы вызвало возмущение общества и западных партнеров, а все остальные олигархи вместо него.

Есть тактические цели - сохранять рейтинги Зеленского на более-менее презентабельном виде до следующих выборов

В Офисе президента говорят об окончании эпохи олигархов.

Осенью 2019 Коломойский приватизировал Аульскую хлоропереливную станцию. Единственную станцию, которая способна переливать хлор из крупных цистерн в маленькие емкости для потребления водоканалами. Антимонопольный комитет не видит отношение олигарха к станции. Недавно АМКУ разрешил "Метинвесту" Рината Ахметова приобрести Днепровский металлургический комбинат. Единственным конкурентом Ахметова на аукционе будет компания его бывшего топ-менеджера. Не видят, что это увеличит монополию, а за актив на аукционе Ахметов будет конкурировать фактически сам с собой. Фирташ годы взимал температурные коэффициенты с потребителей - дополнительный платеж сверх тарифа на газ. Хозяйственный суд Киева отменил штраф АМКУ за сговор на колесных тендерах Укрзализныци. Сказав, что дилеры "Интерпайп" Пинчука якобы конкурируют друг с другом на аукционе. Поэтому у олигархов все хорошо, все стабильно. Даже если у них возникают проблемы с государственными органами, то эти проблемы решаются в судах с благословения Банковой.

Какие успешные мировые кейсы борьбы с олигархами?

США принимали закон Шермана. Несколько лет он не работал, потом пришел президент (Теодор Рузвельт, был президентом США в 1901-09 годах. - Gazeta.ua), у которого была политическая воля действительно делать деолигархизацию. Начали принимать решение о принудительном разделении олигархического бизнеса. Дали много прав потребителям, на возмещение ущерба, причиненного монополистами, олигархами, картелистами. Появился рынок юристов, защищавших потребителей за гонорары успеха. Картели не так боятся штрафа, как исков потребителей на десятки раз большие суммы. Криминализировали отдельные нарушения антимонопольного законодательства, когда за картели предусмотрены не только штрафы, но и лишение свободы. Сейчас на скамью подсудимых в США попал крупнейший картель за их историю - руководители крупных фармкомпаний. Сговаривались при продаже лекарств, стоимость которых иногда завышалась на 1000%. И этим руководителям компаний грозит не только штраф, прокуратура просит наказание в виде 10 лет лишения свободы. В Украине, в отличие от США, норма о принудительном разделении бизнесов за всю историю применялась Антимонопольным комитетом два раза. Хотя есть закон о "Защите экономической конкуренции", который позволяет это делать.