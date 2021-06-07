Референдум о статусе олигархов - Зеленский назвал условие проведения

Зеленский не считает, что это вопрос для референдума. Фото: president.gov.ua

Вопрос о статусе олигархов вынесут на всеукраинский референдум лишь при условии, если начнутся попытки договоренностей с нардепами о провале законопроекта.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции после форума "Украина 30. Экология". В целом он считает, что это вопрос не для референдума.

"Если я буду видеть влияние этих людей на парламент по поводу отсрочки, сбивания, изменения этого законопроекта, то мне понадобится поддержка. Если у меня не будет поддержки парламента, то остается самая главная поддержка — общества. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум. На нем должны быть фундаментальные вопросы. Я бы не хотел, чтобы вопрос закона об олигархах, а там не за один закон надо проголосовать, для людей стало фундаментальным", - сказал Зеленский.

Он напомнил об обещании избавиться за свою каденцию от олигархов, которые влияют на Украину. И отметил, что делает все, чтобы его выполнить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского назвали условие проведения референдума по Донбассу

2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах для олигархов. Для проведения деолигархизации кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов. 4 июня в видеообращении после заседания СНБО Зеленский заявил, что на всеукраинский референдум первым могут вынести вопрос о статусе олигархов.