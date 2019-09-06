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пятница, 06 сентября 2019 08:04

Спикер объяснил быстрые темпы работы ВР

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Спикер объяснил быстрые темпы работы ВР
Дмитрий Разумков объяснил быстрые темпы работы Верховной Рады. Фото: rbc.ua

Высокий темп работы народных депутатов во время первой сессии новой Верховной Рады связан с необходимостью принять много решений.

"Если бы мы не проголосовали и не получили 226 голосов за снятие депутатской неприкосновенности 29 августа, мы бы не смогли проголосовать за снятие этого, на мой взгляд, позорного явления вообще. Это опять затянулось бы до февраля месяца, потом кто бы то придумал, что надо еще отложить, что-то изучить, с чем-то познакомиться. Если украинские политики говорили об этом 20 лет, а мы смогли это сделать за два дня, то это неплохой результат", - заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Право на власть".

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29 августа состоялось первое заседание вновь избранной Верховной Рады. В течение этого рабочего дня парламентарии рассмотрели и приняли до 100 законопроектов.

В Верховную Раду за первую неделю работы внесли больше законопроектов, чем обычно за месяц. В частности зарегистрировано 387 инициатив. Для сравнения: в январе в парламент вносили 62 законопроекта, феврале - 115, марте - 99, апреле - 78, мае - 73, июне - 43.

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06
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