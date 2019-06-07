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пятница, 07 июня 2019 17:12

Спасибо Кличко - Саакашвили назвал своих союзников в Украине

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Спасибо Кличко - Саакашвили назвал своих союзников в Украине
Михеил Саакашвили говорит, что не имеет денег на партию.

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили объяснил, почему отказался от должности главы партии "Удар".

Об этом он заявил в видеоборащении во вторник.

"Я обратился к вам, потому что это не время договорняков, каких-то закулисных интриг. Думаю, что предложение Виталия Кличко было без задних мыслей. Это была рука помощи, которую он нам протянул очень достойно.

Нам надо было принимать решение. Я благодарен каждому из вас - кто ходил на наши марши за импичмент. Которые болели за меня и хотели, чтобы я получил обратно украинское гражданство. И конечно я чувствую огромное обязательство перед вами. Не хотел принимать никакие решения без консультаций с вами.

Было много тысяч комментариев на мое видео и я вас услышал. Несмотря на то, что Кличко сделал очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит. Потому что у нас есть четкая идеология, принципы. Никогда мы не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципом.

Я вернулся в Украину не должности искать, не быть в политике любой ценой, не устраивать свою жизнь, она у меня в Голландии достаточно устроена. Я приехал сюда, чтобы мы избавились от старого политического класса барыг. И получили новых людей с большими идеями и патриотизмом. Помочь Украине тем, кем она должна по праву стать - сверхдержавой европейского континента. Украинский успех возможен.

Будем идти отдельной колонной. Буду помогать новым людям в силу своих возможностей. Потому что у нас нету денег. Чтобы вы понимали, чтобы "Рух нових сил" в понедельник провел съезд и пошел на выборы нужно дополнительно собрать около 200 тысяч долларов за лого", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что "не собирается обращаться ни к каким олигархам".

"Умнее вас союзников у меня нету. Еще раз благодарю Кличко за предложение, но мне ваше мнение решающее", - сказал Саакашвили.

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4 июня киевский городской голова Виталий Кличко предложил экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили место в своей партии "УДАР" на внеочередных выборах в Раду, которые запланированы 21 июля.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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