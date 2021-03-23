Созвать съезд и сменить руководство: Юрчишин о расколе в "Голосе"

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин получил предупреждение за несоблюдение общей позиции фракции. Он объяснил, почему возникла такая ситуация. По его мнению, выйти из кризиса политсила может после с съезда и изменения руководства партии.
Об этом нардеп заявил во время видеообращения к украинцам.
"Нам сделали последнее китайское предупреждение, сказали, что если мы не будем голосовать так, как требует партия, то нас исключат. Я как защищал НАБУ и НАПК там, где они делают правильные вещи, так и буду делать, как боролся с коррупцией, так и буду", - сказал политик.
Ряд партийцев попросил его попробовать улучшить ситуацию, рассказал Юрчишин. "Я могу четко сказать, что вряд ли удастся наладить отношения с нынешним руководством, но партия - это не руководство. Партия - это рядовые члены, которые могут поставить вопрос о созыве съезда, о деятельности партии", - отметил нардеп.
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Он заявил, что "готов выступить перед съездом и объяснить каждое свое голосование". "Дальнейшей внутренней войны" не планирует. Считает, что решить конфликт можно только собравшись партией.
"Надо созвать съезд, надо поменять устав, в идеале - поменять руководство", - сказал депутат.
Шестерым нардепам фракции "Голос" вынесли предупреждение. Это связано с голосованием в парламенте за направление на анализ Конституционного суда законопроекту о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований.
16 марта по это решение проголосовали 267 нардепов, среди которых представители "Голоса".
Во фракции партии 20 человек.
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