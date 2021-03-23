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Созвать съезд и сменить руководство: Юрчишин о расколе в "Голосе"

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Созвать съезд и сменить руководство: Юрчишин о расколе в &quot;Голосе&quot;
Юрчишин пояснив розкол у партії "Голос". Фото: Facebook Ярослав Юрчишин

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин получил предупреждение за несоблюдение общей позиции фракции. Он объяснил, почему возникла такая ситуация. По его мнению, выйти из кризиса политсила может после с съезда и изменения руководства партии.

Об этом нардеп заявил во время видеообращения к украинцам.

"Нам сделали последнее китайское предупреждение, сказали, что если мы не будем голосовать так, как требует партия, то нас исключат. Я как защищал НАБУ и НАПК там, где они делают правильные вещи, так и буду делать, как боролся с коррупцией, так и буду", - сказал политик.

Ряд партийцев попросил его попробовать улучшить ситуацию, рассказал Юрчишин. "Я могу четко сказать, что вряд ли удастся наладить отношения с нынешним руководством, но партия - это не руководство. Партия - это рядовые члены, которые могут поставить вопрос о созыве съезда, о деятельности партии", - отметил нардеп.

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Он заявил, что "готов выступить перед съездом и объяснить каждое свое голосование". "Дальнейшей внутренней войны" не планирует. Считает, что решить конфликт можно только собравшись партией.

"Надо созвать съезд, надо поменять устав, в идеале - поменять руководство", - сказал депутат.

Шестерым нардепам фракции "Голос" вынесли предупреждение. Это связано с голосованием в парламенте за направление на анализ Конституционного суда законопроекту о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований.

16 марта по это решение проголосовали 267 нардепов, среди которых представители "Голоса".

Во фракции партии 20 человек.

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