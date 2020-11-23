Советник Ермака рассказал о сотрудничестве с прокремлевским блогером Шарием

Во время работы в издании "Обозреватель" Подоляк был руководителем Шария. Фото: Цензор.НЕТ

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что после совместной работы с Анатолием Шарием не имеет с ним никаких отношений.

Об этом он рассказал в интервью "Бабелю".

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Во время работы в издании "Обозреватель" Подоляк был руководителем Шария. Советник председателя ОП уверяет, что у него нет с ним никаких отношений - ни дружеских, ни конфликтных.

"Между журналистикой и пропагандой - большая разница. Относительно вашего вопроса, там (в Шария. - Gazeta.ua) больше пропаганды, чем журналистики", - отметил Подоляк.

Также он отметил, что не занимался вопросом аккредитации журналистов Шария на последнюю пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и не влиял на список аккредитованных СМИ.

Анатолий Шарий - экс-журналист, который бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Начал вести блог в YouTube. Летом 2019-го Шарий создал политическую силу "Партия Шария". 13 ноября пророссийский блогер озвучил фейковую информацию о том, что болен коронавирусом президент Владимир Зеленский якобы фотографируется без маски с врачами. Оказалось, что фото было сделано еще в 2016 году.