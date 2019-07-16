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вторник, 16 июля 2019 20:44

Состояние техногенно опасных объектов Киева – это вопросы национальной безопасности - Костерин

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  Состояние техногенно опасных объектов Киева - это вопрос национальной безопасности.
Состояние техногенно опасных объектов Киева - это вопрос национальной безопасности.

Сегодня в Киеве проходит акция, на которой люди в костюмах химзащиты призвали киевлян обратить внимание на экологическую ситуацию в городе и существующие техногенные угрозы. Инициатор акции – Владимир Костерин, глава международного фонда "Сокращении рисков" считает, что степень экологичности Киева и Украины является базовым условием здоровья и продолжительности жизни украинцев.

По этому поводу Костерин отметил: "Мною неоднократно поднимался вопрос необходимости проведения заседания СНБО Украины для анализа и принятия решений по техногенной опасным предприятиям и объектам критической инфраструктуры Киева. В 2016 году публично обращался к президенту Украины по данному вопросу. В этом году мною было направлено официальное обращение в КГГА, мэру Киева, к президенту Владимиру Зеленскому по ситуации вокруг хранилища радиоактивных отходов, которое расположено недалеко от "Национального музея народной архитектуры и быта" Пирогово, речь идет о Киевском спецкомбинате "Радон". По официальной информации на Радоне было нескольких аварийных ситуаций, вследствие чего произошла разгерметизации емкостей, что стало причиной загрязнения тритием территории и подземных вод".

Участники акции обратили внимание общественности на риски для киевлян от заброшенного химзавода "Радикал" на Дарнице, где находятся тонны ртути, которой пропитана вся территория и конструкции завода. Несмотря на этот факт, рядом с заводом часто проходят массовые мероприятия, на которых много молодежи и детей.

"Чтобы не повторять ошибок прошлого, как в 1986 году с Чернобылем, необходимо разбираться в ситуации по таким объектам максимально пристально, с привлечение специалистов, способных наладить эффективное управление техногенно опасными предприятиями, провести ревитализацию промзон и рекультивацию территорий. То есть организовать мероприятия по нейтрализации угроз для города, и государства, в целом" – добавил Костерин.

У Киева и Украины есть все возможности, чтобы занять нишу одного из деловых, культурных и туристических центров мира. Для этого нужна стратегия, которая охватит вопросы инфраструктуры, транспорта, энергетики. Так как миссия столицы быть "городом-законодателем" полезных трендов, внедрения новых технологий и решений.

  Состояние техногенно опасных объектов Киева - это вопрос национальной безопасности.
Состояние техногенно опасных объектов Киева - это вопрос национальной безопасности.
  Состояние техногенно опасных объектов Киева - это вопрос национальной безопасности.
Состояние техногенно опасных объектов Киева - это вопрос национальной безопасности.

Владимир Костерин – бизнесмен, инвестор, бывший владелец телеканала "Тонис", глава международного фонда Risk Reduction Foundation, поддерживает в Украине экоправовую деятельность. На выборах в Верховную Раду баллотируется как самовыдвиженец по 221 округу с программой "Экологический Киев – экологическая Украина".

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Дата
16
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