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среда, 02 мая 2018 16:11

Состояние Найема ухудшилось

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Состояние Найема ухудшилось
Состояние здоровья народного депутата Мустафы Найема ухудшилось. Фото: 112.ua

Брат народного депутата Мустафы Найема Маси заявляет об ухудшении состояния здоровья парламентария.

Об этом он сообщил "112.ua"

"Сейчас забрали направление на судмедэкспертизу. Что касается состояния, ему стало хуже сегодня, температура 38,5 держится второй день", - рассказал он.

Также Маси рассказал несколько новых подробностей инцидента.

"Есть две точки инцидента. Одна была у Бессарабской, вторая, когда ребята бежали, Мустафа их догонял, чтобы дождаться полиции, это происходило с другой стороны "Арены" (торговый комплекс в центре Киева. - Gazeta.ua)", - сообщил он.

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Мустафу Найема избили в центре столицы. На своей машине он проезжал неподалеку от Бессарабского рынка. На дороге у него произошел конфликт с водителем BMW, который двигался в том же направлении. Тот, по словам Найема, нарушил правила дорожного движения. Депутат сделал ему замечание. После словесной перепалки оба вышли из своих автомобилей. Найем вызвал полицию, другой водитель - товарищей себе на подмогу. Первым на место конфликта приехал Mercedes Geländewagen. Из него вышли 2 человека. Они нанесли Наему несколько ударов и скрылись. Депутата с травмами отвезли в отделение скорой помощи.

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