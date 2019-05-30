Соратника Порошенко не будет в списках на выборах

Руководитель избирательного штаба партии Петра Порошенко "Європейська солідарність" Сергей Березенко заявляет, что не будет присутствовать в списке на выборах в парламент.
Об этом он сказал сайту "Українська правда".
"Сергей Березенко действительно будет руководить избирательным штабом "Європейська солідарність". Но в списке моей фамилии не будет. Считаю, что в списках должно быть как можно больше новых лиц, которые будут работать на благо нашего государства", - заявил нардеп.
Березники говорит, что сейчас концентрируется на работе по избирательной кампании.
"Из политики не ухожу и буду работать на развитие нашей партии", - добавил он.
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Народный депутат Игорь Кононенко оставляет руководящие должности в партии своего соратника и пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом сказал в кулуарах парламента после заседания фракции БПП.
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