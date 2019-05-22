Кононенко уходит из партии Порошенко

Народный депутат Игорь Кононенко оставляет руководящие должности в партии своего соратника и пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".
Об этом он сказал в кулуарах парламента после заседания фракции БПП.
"Я приветствую обновление партии "Европейская солидарность". Приветствую, что рядом с нашим лидером Петром Порошенко должны стать новые лица, чтобы продолжить начатые движение в Европу и НАТО...
Я принял решение и написал заявление, что иду с руководящих постов в партии. Это значит, что прекращаю свои обязанности руководителя областной партийной организации и члена президиума партии. И прошу съезд принять соответствующее решение. Я не претендую на место в обновленной партии "Европейская солидарность", хотя считаю, что я много сделал для страны и партии и имел бы такие основания", - сказал Кононенко.
Политик добавил, что пока не принял решение относительно парламентских выборов, будет советоваться с гражданами.
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Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" сменила название на "Европейская солидарность". 6 июня состоится предвыборный съезд новой политсилы.
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