Соратника Януковича позвали на заседание новой Рады

Владимира Рыбака пригласили на заседание Рады. ФОТО: УНИАН

Подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва поддержала просьбу представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и решила направить приглашение на торжественное заседание председателю Верховной Рады VII созыва Владимиру Рыбаку.

"Мы приглашаем всех председателей Верховной Рады Украины, которые проживают на территории государства. Потому, я думаю, всё-таки все председатели Верховной Рады должны иметь уважение у будущих народных депутатов. Это моя личная позиция", - сказал руководитель подготовительной группы Дмитрий Разумков.

После этого он поставил на голосование предложение добавить Рыбака в список приглашенных на заседание. Большинство членов группы поддержали его, пишет Интерфакс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генпрокуратура просит Канаду снять санкции с соратника Януковича

"Европейская солидарность" выступила против предложения.

"Может быть, вы не стесняйтесь! Идите дальше. Пригласите всех: премьер-министра, там Азиров где-то завалялся, Янукович", - сказала Ирина Геращенко.

Рыбак возглавлял парламент во времена экс-президента Украины Виктора Януковича. Его полномочия были прекращены после бегства Януковича.

На должность председателя Тернопольской ОГА претендует страстный поклонник экс-президента Виктора Януковича Руслан Комар-Черный.