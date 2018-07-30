Соратник Порошенко: победы в первом туре не будет

Заместитель руководителя фракции БПП Сергей Березенко говорит, что президент Петр Порошенко не откажется от участия в выборах. Фото: открытые источники

Петр Порошенко не выиграет выборов президента в первом туре.

Об этом сказал заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко в интервью "Главком"

"В 2014 году были необычные выборы, и еще в феврале у нас не было глубокого убеждения, что Петр Алексеевич будет победителем (тем более - победителем в первом туре). Но динамика роста рейтинга тогда составляла около 3-3,5% в день. О таких результатах не мог мечтать ни один кандидат со времен обретения Украиной независимости.

...Я не стану врать и заниматься откровенным популизмом. Да, безусловной победы в первом туре не будет. Но будет победа во втором туре", - заявил нардеп.

В то же время, заместитель руководителя президентской фракции возразил, что Порошенко не пойдет на выборы.

"Я думаю, что это вряд ли возможно", - сказал он.

Березенко назвал избирателя Порошенко "образованным украинцем среднего возраста, который думает о перспективе страны".

"Думаю, что люди переоценят ситуацию и проголосуют за Петра Порошенко, когда попытаются глубже разобраться, что именно предлагают другие кандидаты. Я говорю о тех политиках, которые сейчас пользуются откровенно левыми популистскими лозунгами и играют на чувствах людей.

...Очень не хотелось бы, чтобы был "откат" назад. Кстати, именно поэтому инициатива президента внести в Конституцию вопросы ЕС и НАТО чрезвычайно важна. Вы вспомните, как быстро мы развернулись в сторону России от всего того, что декларировал Ющенко, когда к власти пришел Янукович. Все произошло буквально за полгода. Мы не можем сейчас позволить это в стране, которая воюет", - заявил Березенко.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.