Соратник олигарха Ахметова презентовал партию - в нее вошли участники SaveФОП и "Зе! Команды"

Бывший вице-премьер в правительстве Азарова и "регионал" Борис Колесников представил партию под названием "Украина - наш дом".
Съезд состоялся в минувшее воскресенье в Киеве. В нем приняли участие представители всех областей. Делегаты съезда утвердили программу и устав партии, избрали руководящие органы, сообщает "Інтерфакс-Україна"
Колесникова избрали лидером партии. В Facebook он сообщил о "ядре партии", в которое, в частности, вошли руководитель движения "SaveФОП" Сергей Доротич, бывший генеральный конструктор госпредприятия "Антонов" Дмитрий Кива, проректор Винницкого национального университета Светлана Лутковская.
На президентских выборах в 2019 году Светлана Лутковская была представителем команды кандидата Владимира Зеленского.
Колесников заявил, что одной из программных целей партии является "двухпалатный парламент, нижняя палата которого избирается на пропорциональной основе, а верхняя является представителем интересов регионов страны".
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В апреле СМИ сообщали, что окружение олигарха Рината Ахметова готовит новый политический проект - условную "Партию регионов 2.0".
Состояние Ахметова за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Олигарх - самым богатый в Украине.
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