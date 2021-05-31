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понедельник, 31 мая 2021 10:28

Соратник олигарха Ахметова презентовал партию - в нее вошли участники SaveФОП и "Зе! Команды"

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Бывший вице-премьер в правительстве Азарова и "регионал" Борис Колесников представил партию под названием "Украина - наш дом".

Съезд состоялся в минувшее воскресенье в Киеве. В нем приняли участие представители всех областей. Делегаты съезда утвердили программу и устав партии, избрали руководящие органы, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Колесникова избрали лидером партии. В Facebook он сообщил о "ядре партии", в которое, в частности, вошли руководитель движения "SaveФОП" Сергей Доротич, бывший генеральный конструктор госпредприятия "Антонов" Дмитрий Кива, проректор Винницкого национального университета Светлана Лутковская.

На президентских выборах в 2019 году Светлана Лутковская была представителем команды кандидата Владимира Зеленского.

Автор: @zecomandavinnitsa
  "Команда, знакомьтесь! Светлана Лутковская - представитель Зе! Команды в Виннице", - сообщалось два года назад.
"Команда, знакомьтесь! Светлана Лутковская - представитель Зе! Команды в Виннице", - сообщалось два года назад.

Колесников заявил, что одной из программных целей партии является "двухпалатный парламент, нижняя палата которого избирается на пропорциональной основе, а верхняя является представителем интересов регионов страны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему друг Ахметова заявил о новой партии

В апреле СМИ сообщали, что окружение олигарха Рината Ахметова готовит новый политический проект - условную "Партию регионов 2.0".

Состояние Ахметова за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Олигарх - самым богатый в Украине.

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