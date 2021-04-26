Ахметов создает Партию регионов-2

Окружение олигарха Рината Ахметова готовит новый политический проект – условную "Партию регионов 2.0". Об этом пишет "Українська правда"
Отвечают за подготовку нардеп Вадим Новинский и бывший вице-премьер в правительстве беглеца Азарова Борис Колесников.
Речь идет не о "ребрендинге" старого "Оппоблока".
"Вы все увидите в ближайшие месяцы", — сказал один из давних соратников олигарха.
В партию могут войти молодые люди из предприятий Ахметова-Новинского.
По сути, послания потенциальной политической силы будут напоминать лозунги, с которыми на выборы мэра Кривого Рога шел кандидат от партии "Слуга народа", гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, принадлежащего "Метінвест" Ахметова и Новинского, Дмитрий Шевчик: "Развитие, мир, стабильность".
С бывшими членами фракции "Оппоблока", которые ориентировались на Ахметова, о создании новой партии переговоров не ведут.
"На парламентских выборах мы и кампанию особенно не вели. "Оппозиционный блок" уже отыграл свое. Думаю, проект просто закроют и забудут", — сказал один из бывших нардепов.
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Ринат Ахметов является самым богатым в Украине. Его состояние оценивают в $7,6 млрд.
В прошлом году СМИ сообщали, что олигарх купил виллу на Лазурном побережье во Франции за €200 млн или 5,3 млрд грн.
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