Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Олег Волошин нарушил регламент Верховной Рады и заговорил на русском языке.
"В этом зале есть разные депутаты. Мы такие точно разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви", - обратился Волошин.
После этого ему выключили микрофон.
Тогда председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепа придерживаться норм регламента.
"Я могу обращаться таким языком, на котором говорит большинство наших избирателей", - продолжил уже по-украински Волошин.
В регламенте ВР говорится, что языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык.
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Дмитрий Разумков заставил Вадима Рабиновича перейти на украинский язык.
Спор состоялся во время заседания подготовительной депутатской группы.
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