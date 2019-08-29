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четверг, 29 августа 2019 17:51

Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады

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Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Нардеп Олег Волошин начал заниматься языковыми провокациями в первый день работы Верховной Рады.

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Олег Волошин нарушил регламент Верховной Рады и заговорил на русском языке.

"В этом зале есть разные депутаты. Мы такие точно разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви", - обратился Волошин.

После этого ему выключили микрофон.

Тогда председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепа придерживаться норм регламента.

"Я могу обращаться таким языком, на котором говорит большинство наших избирателей", - продолжил уже по-украински Волошин.

В регламенте ВР говорится, что языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык.

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Дмитрий Разумков заставил Вадима Рабиновича перейти на украинский язык.

Спор состоялся во время заседания подготовительной депутатской группы.

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