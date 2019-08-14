Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место

Вадим Рабинович представляет в ВР ІХ созыва партию кума Путина "Оппозиционная платформа - За життя"

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков заставил представителя "Оппозиционной платформы - За життя" Вадима Рабиновича перейти на украинский язык.

Спор состоялся во время заседания подготовительной депутатской группы.

"Хочу напомнить господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке. Поэтому просим вас на государственном языке выступать во время работы согласительной группы", - сделала замечание представитель ЕС Ирина Геращенко.

"В законах это не сказано", - на русском ответил Рабинович.

Председательствующий на заседании Разумков напомнил представителю партии Медведчука, что регламент Верховной Рады предполагает общение на государственном языке. В ответ Рабинович попросил показать пункт регламента об украинском языке и продолжил говорить по-русски.

"Языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык - статья 2 пункт 3 регламента Верховной Рады", - зачитал Разумков.

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16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни. Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком. Для тех, кто его плохо знает, откроют во всех городах бесплатные языковые курсы.