Соратник Медведчука признался в призывах к отделению Крыма от Украины - СМИ

Иван Комелов призывал к отделению Крыма от Украины. Фото: Facebook/ inkom75

Один из подозреваемых в государственной измене, сообщник народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, участник движения "Украинский выбор" Иван Комелов в комментарии "Бабелю" признался, что поддерживал выход Крыма из состава Украины.

По информации издания, Комелов призывал к отделению полуострова от государства. Он утверждает, что решение о проведении "референдума" принял Севастопольский городской совет, а положение об организации референдума разрабатывали на основании закона об организации референдума.

Он также прокомментировал информацию об объявлении ему подозрения Офисом генпрокурора Украины в содействии оккупации Крыма.

"Подозрение я никоим образом не получал и никоим образом оспаривать его не собираюсь. Поскольку, по моему мнению, это заказное дело, направленное на дискредитацию проведенного в 2014 году референдума, который состоялся в рамках действующего на тот момент в Украине законодательства", - заявил Комелов.

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26 марта трем участникам организации "Украинский выбор", принадлежащей Виктору Медведчуку, Офис генерального прокурора сообщил о подозрениях за содействие в оккупации Крымского полуострова. 25 марта на даче у Медведчука прошли обыски. 2 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тараса Козака и юридических лиц. 19 февраля СНБО ввело санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.